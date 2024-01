In Meckenheim ist es am Montag zum zweiten Mal in nur zwei Tagen zu einem Rohrbruch in der Hauptstraße gekommen. Dieses Mal ist die Hauptleitung betroffen.

Am Samstagabend war dem Zweckverband Friedelsheimer Gruppe, der für die Wasserversorgung in Meckenheim zuständig ist, zum ersten Mal ein Rohrschaden in der Hauptstraße gemeldet worden. „Der Notdienst war dann vor Ort und hat festgestellt, dass ein Hausanschluss defekt war“, erklärte Sebastian Hötzinger, stellvertretender Werkleiter, am Montag. Das Wasser habe in der Hauptstraße zwischen Eichengasse und Haßlocher Straße abgestellt werden müssen. Am Sonntag hätten Mitarbeiter dann den Schaden repariert.

Doch schon am Montag lief wieder Wasser ins Erdreich. „Dieses Mal ist die Hauptleitung betroffen“, berichtete Hötzinger. Das Wasser habe abermals abgestellt werden müssen. Betroffen sei genau der gleiche Abschnitt wie zuvor. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Schäden gebe, sei unklar. Die Straße werde nun geöffnet, damit festgestellt werden kann, wo genau das Rohr defekt ist. Laut Hötzinger handelt es sich um ein altes Rohr. Wie viele Haushalte genau von der Unterbrechung der Wasserversorgung betroffen seien, könne er nicht sagen.