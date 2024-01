Der Rohrbruch in der Meckenheimer Hauptstraße ist wieder repariert. Seit Montagabend würden alle Haushalte wieder mit Wasser versorgt, teilte Sebastian Hötzinger, stellvertretender Werkleiter der Friedelsheimer Gruppe, am Dienstag auf Anfrage mit. Die Friedelsheimer Gruppe ist für die Wasserversorgung in Meckenheim zuständig. „Es war ein glatter Bruch in der Hauptleitung“, erklärte Hötzinger. Die Straße sei zwar noch nicht komplett wieder geschlossen, doch das liege daran, dass unter Umständen noch ein Hausanschluss erneuert werden müsse. Das müsse jedoch noch mit den Hauseigentümern besprochen werden.

In der Hauptstraße war zuerst am Samstag zwischen Eichengasse und Haßlocher Straße ein Rohrbruch festgestellt worden. Das Wasser wurde in dem Bereich abgestellt, und der Notdienst rückte aus. Bis Sonntag wurde der Schaden, der an einem Hausanschluss aufgetreten war, repariert. Am Montag war jedoch im gleichen Abschnitt ein zweites Mal Wasser ins Erdreich gelaufen, das Wasser wurde noch einmal abgestellt. Dieses Mal war die Hauptleitung betroffen.