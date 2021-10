Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd will im ersten Quartal 2022 eine Entscheidung zum neuen Neustadter Wasserschutzgebiet treffen. Bei einem Erörterungstermin am 14. September konnten die Stadtwerke als Antragsteller sowie verschiedene Organisationen ihre Argumente vorbringen. Auf Anfrage teilte eine SGD-Sprecherin mit, ihre Behörde wolle bis zum Jahresende alle Stellungnahmen und Einwendungen fachlich bewerten. Diese Abwägung sei dann die Grundlage für die „Entscheidung über den Erlass der Rechtsverordnung“ zum Wasserschutzgebiet. Die von den Grünen und dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) geforderte neue politische Debatte über die Größe des Wasserschutzgebiets spiele im Abwägungsprozess keine Rolle, betonte die SGD-Sprecherin. Diese könne „unabhängig und parallel erfolgen“, müsse aber in den Gremien der Stadt Neustadt stattfinden. Die neue Schutzzone ist etwa 13 Quadratkilometer groß und deutlich kleiner als die 2015 von den Stadtwerken beantragte Schutzzone. Dieser Entwurf wurde nach Protesten der Bauern und Winzer sowie von der Stadt Neustadt kassiert.