Die Kreisgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) ist zwar froh, dass es nach fast 20 Jahren gelungen ist, in Neustadt wieder ein Wasserschutzgebiet auszuweisen. Zugleich kritisieren die Umweltschützer die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd scharf dafür, die kleinere Variante abgesegnet zu haben. Somit seien „große Flächen des Entstehungsgebietes unseres Trinkwassers nicht von einem Schutzgebiet nach dem Wasserhaushaltsgesetz geschützt“, schreibt der BUND. Das ergänzende Schutzkonzept aus Messstellen und Kooperation mit der Landwirtschaft sieht der BUND sehr kritisch. Man werde das genau beobachten, kündigen die Umweltschützer an. Sie betonen zudem: „Eine gerichtliche Überprüfung behalten wir uns ausdrücklich vor.“ Der BUND bemängelt, dass die SGD sich mit ihrer Entscheidung vom „Konzept eines vorsorgenden Trinkwasserschutzes“ verabschiede. In den Zeiten des Klimawandels und rückläufiger Grundwasserstände sei die SGD-Entscheidung „ein erschreckendes Signal“.