Der Wasserschaden in der Kita „Kleine Freunde“ ist noch längst nicht beseitigt, da ist bereits der nächste in einer anderen Kita aufgetreten: Bei den „Haselmäusen“ ist wegen eines defekten Durchlauferhitzers Wasser ausgetreten.

Das berichtete Bauamtsleiter Wolfgang Jünger in der Gemeinderatssitzung. Der Schaden werde nach ersten Untersuchungen zwar nicht so hoch sein wie der bei den „Kleinen Freunden“. Aber zwei Gruppenräume könnten derzeit nicht benutzt werden. Im Unterschied zu der anderen Kita, die seit Anfang Mai geschlossen ist, sei die Kita „Haselmäuse“ mit einer anderen Bausubstanz und einem Zementestrich ausgestattet, sodass man die Feuchtigkeit mit Trocknungsgeräten herausbekommen könne. Er sei vorsichtig optimistisch, so Jünger, dass die Kita wegen der notwendigen Arbeiten „wesentlich weniger als ein Jahr“ nicht zur Verfügung stehen werde. Auch dank der schnellen Unterstützung des Kinderhorts in der Schillerschule könne die Betreuung der Kinder in bisherigem Umfang gewährleistet werden, so Andreas Rohr von der Sozialverwaltung. Obwohl auch noch eine Gruppe der „Kleinen Freunde“ nach dem dortigen Wasserschaden ausgerechnet bei den „Haselmäusen“ untergebracht gewesen sei.