(Aktualisiert um 17:49 Uhr) Eine defekte Hauptversorgungsleitung hat am Sonntagnachmittag die Wasserversorgung in der Straße Am Weißen Haus in Mußbach lahmgelegt. Betroffen waren 21 Haushalte. Nach Angaben der Stadtwerke Neustadt war das Notfallteam gegen 17.14 Uhr informiert worden und wenige Minuten später vor Ort. Bis zum späten Montagnachmittag war der Schaden behoben: Die defekte Stelle lag aber sehr tief im Boden, weshalb laut Stadtwerken das Loch nicht mehr vollständig verfüllt werden konnte. Die Baustelle kann deshalb erst am Dienstag wieder aufgehoben werden. Um die Wasserversorgung der Anwohner sicherzustellen, hatten die Werke einen Trinkwasser-Anhänger in der Straße aufgestellt. Er fasst 1000 Liter und wurde vor zwei Jahren angeschafft, um in solchen Situationen schnell reagieren zu können. Im Einsatz war am Sonntagabend auch die Freiwillige Feuerwehr, da an einem Haus Wasser durch einen Lichtschacht ins Gebäude eingedrungen war und abgepumpt werden musste.