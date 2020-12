Eine defekte Hauptversorgungsleitung hat am Sonntagnachmittag die Wasserversorgung in der Straße Am Weißen Haus in Mußbach lahmgelegt. Betroffen sind 21 Haushalte. Nach Angaben der Stadtwerke Neustadt war das Notfallteam gegen 17.14 Uhr informiert worden und wenige Minuten später vor Ort. Es handele sich um eine Graugussleitung aus dem Jahr 1950, derzeit werde nach der defekten Stelle gesucht. Dabei kann es sich beispielsweise um einen Riss oder um Lochfraß handeln. 70 Jahre seien für solch eine Leitung aber kein besonders hohes Alter, hieß es weiter. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass der Schaden bis zum späten Montagnachmittag behoben ist. Bis dahin steht ein Trinkwasser-Anhänger in der Straße. Er fasst 1000 Liter und wurde vor zwei Jahren angeschafft, um in solchen Situationen schnell reagieren zu können. Im Einsatz war am Sonntagabend auch die Freiwillige Feuerwehr, da bei Hausnummer 13 Wasser durch einen Lichtschacht ins Gebäude eingedrungen war und abgepumpt werden musste.