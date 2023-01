Vermutlich eine gerissene Muffe an der Hauptwasserleitung hat am Donnerstag gegen 23.30 Uhr für einen Wasserrohrbruch in der Straße Im Meisental in Neustadt-Haardt gesorgt. Nach Angaben der Stadtwerke sind deswegen rund 400 Kubikmeter Wasser auf die Straße geflossen. Weil das Wasser strömte, hatten Anwohner die Werke informiert, deren Teams dann die ganze Nacht über im Einsatz waren.

Laut Geschäftsführer Holger Mück ist das obere Meisental – rund 40 Häuser – nach wie vor von der Wasserversorgung abgeschnitten. Darüber seien die Anwohner am frühen Morgen informiert worden, in der Nacht sei keiner mehr aus dem Bett geklingelt worden. Die Werke gehen davon aus, dass spätestens bis 12 Uhr alles wieder läuft. Bis dahin versorgt weiter ein Wasserwagen die betroffenen Haushalte.