Aufgrund eines Wasserrohrbruches in der Weinstraße Nord in Maikammer können die Buslinien 500 und 501 ab Donnerstag, 20. August, 11 Uhr, bis voraussichtlich Freitagnacht den Ortsteil Diedesfeld nicht befahren. Nach Angaben von Stadtverwaltung Neustadt und Palatina Bus GmbH sind die Haltestellen Diedesfeld Dorfplatz und Diedesfeld Süd betroffen, in Maikammer der Haltepunkt Weinstraße Nord. In der Mittelhambacher Straße in Hambach ist eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.