Der FV Dudenhofen hat die Bezirksligabegegnung zwischen seiner zweiten Mannschaft und dem SV Geinsheim am Freitagabend, 19.30 Uhr, kurzfristig abgesagt. Grund war ein Wasserrohrbruch in der Iggelheimer Straße, an der das Vereinsgelände in Dudenhofen liegt. Die Straße stand zeitweise unter Wasser und muss für die Reparaturarbeiten gesperrt werden. Die Ortsgemeinde hat laut FVD-Spielleiter Florian Kober ein Austragungsverbot verfügt, damit fällt neben der Bezirksligapartie am Freitagabend auch das Oberligaderby zwischen dem FV Dudenhofen und TuS Mechtersheim am Montag aus.