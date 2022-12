Seit Mittag arbeiten die Stadtwerke und ein externes Unternehmen an einem Wasserrohrbruch auf dem Neustadter Marktplatz. Wie Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Mück auf Anfrage informierte, ist der Schaden an einer 68 Jahre alten Gussleitung Ecke Marktplatz/Metzgergasse entstanden. Das Alter sei allerdings kein Problem. Die Stadtwerke gingen aktuell davon aus, dass es sich um einen Frostschaden an einem Verbindungsstück zur Hauptwasserleitung handelt.

Gearbeitet wird seit 12.30 Uhr, bis 15 Uhr soll die Reparatur nach aktuellem Stand beendet sein. Die Anwohner, darunter auch Gastronomiebetriebe, sind seit Mittag ohne Wasser, wurden aber laut Mück vorab informiert. Wie er außerdem mitteilt, ist in einem Sprinter der Stadtwerke, der direkt vor einer Weihnachtsmarktbude geparkt wurde und nicht bei allen Beschickern auf Gegenliebe stieß, ein Notstromaggregat installiert. Deswegen könne das Fahrzeug nicht fernab geparkt werden.