Das Neustadter Stadionbad ist ab Samstagabend und am Sonntag fest in Hand des SC Neustadt und seiner Gäste. Vier U18-Mannschaften kämpfen darum, in die Zwischenrunde um die deutsche Meisterschaft einzuziehen.

Der SC Neustadt richtet das Relegationsturnier der U18-Bundesliga mit vier Mannschaften aus. Außerdem bestreitet das SCN-Männerteam am Sonntag um 12 Uhr ein Rundenspiel der Zweiten Liga Süd