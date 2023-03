Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer 6:11 (2:1, 1:3, 1:2, 2:5)-Niederlage bei der SG Neukölln Berlin endete am Samstag für den U18-Wasserball-Bundesligist SC Neustadt ein Traum: nämlich in die Relegationsspiele mit den Letztplatzierten der Bundesliga-A-Gruppe um den Aufstieg von der B- in die leistungsstärkere A-Gruppe der höchsten deutschen Spielklasse zu kämpfen. Der 14:8-Erfolg (6:3, 4:2, 3:2, 1:1) beim Hamburger TB am Sonntag diente nur noch der Tabellenkosmetik. Am Ende passierte dem Neustadter Trainer Peter Jacqué noch ein Missgeschick.

Damit beschließt der SCN die Hauptrunde der B-Gruppe auf Rang drei. „Das ist so schade“, haderte Peter Jacqué mit dem Ergebnis. „Damit versäumt das