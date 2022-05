Nach zwei weiteren Niederlagen gegen Bochum mit 10:11 (3:1, 2:4, 1:3, 4:3) und gegen Hamburg mit 6:12 (3:2, 0:5, 0:2, 3:3) schließt das U18-Wasserball-Team des SC Neustadt die Bundesliga-Saison auf Rang elf ab. Nach der Hinrunde der Platzierungsspiele eine Woche zuvor in Bochum folgte am Samstag das Rückrundenturnier in Hamburg.

Dennoch zeigte sich der SCN im Vergleich zum Hinrundenturnier verbessert. Bei der knappen Niederlage gegen Bochum verlief das Spiel weitgehend ausgeglichen. Die Jungs von Trainer Peter Jacqué überzeugten mit ihrem Kampfgeist. Vor allem Matteo Ananias, der jüngste Spieler, der noch für die U16 spielberechtigt ist, glänzte mit sechs Treffern. „Hier wurde am Ende bestraft, dass wir unsere Überzahlchancen und weitere Tormöglichkeiten nicht genutzt hatten. Dazu haben wir noch einen Fünfmeter vergeben“, informierte Jacqué.

Probleme gab es dann nach nur einer Stunde Pause vor allem nach Strafzeiten Neustadter Spieler. So war der SCN vier Minuten in Unterzahl nach einem kompletten Spielausschluss von Alessandro Catauro. Moritz Giese musste nach der dritten Strafe für den Rest des Spiels bereits im dritten Viertel aus dem Wasser. Dennoch war Jacqué wesentlich zufriedener als noch vor einer Woche. „Wir haben uns gesteigert, es gab immer noch krankheitsbedingte Ausfälle. Nach der Hauptrunde hätte man zwar etwas mehr von den Platzierungsspielen erwarten können. Jetzt ist es eben Platz elf geworden.“

So spielten sie

SCN gegen Bochum: Meszaros – Orth, Chaloupka (1 Tor), Giese (2), Beck, Engin, Ljubic, Welke, Matteo Ananias (6), Catauro (1), Muffang, Schuler;