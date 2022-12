Das für Samstag im Stadionbad vorgesehene Wasserballspiel der U18-Bundesliga zwischen dem SC Neustadt und Rostock ist abgesagt. Das teilt Peter Jacqué mit, Trainer der Neustadter U18-Mannschaft. Die Rostocker informieren, dass sie „diverse Ausfälle“ in ihrer Mannschaft haben und die ärztlichen Atteste vorlegen werden. Auch zum für Sonntag geplanten Spiel in Bochum kann Waspo Warnow Rostock nicht antreten. Sie bemühten sich schnellstmöglichst um Ersatztermine für die beiden Spiele, so die Rostocker.