Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem sehr jungen Team geht es für die U16-Wasserball-Mannschaft des SC Neustadt am Wochenende um die Süddeutsche Meisterschaft in Esslingen. Die nächste Runde der Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft ist in Reichweite.

Spielberechtigt sind bei dem Turnier Spieler ab Jahrgang 2005, doch mit Flynn Laux steht als jüngster Spieler ein Zwölfjähriger im Aufgebot, gefolgt von fünf Jugendlichen aus dem