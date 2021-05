Sie waren so gut drauf, die Jugendwasserballer des SC Neustadt. Seit Anfang März werden auch sie vom Coronavirus gestoppt. Doch anders als in anderen Sportarten droht ihnen eine längere Zwangspause. Lars Ananias, Jugendtrainer des SCN, befürchtet, dass die Freibäder noch lange nicht öffnen.

Zwar treffen sich in seinem Garten regelmäßig Trainer Peter Jacqué und Jugendspieler Luis Ananias, um dort unter Einhaltung der Abstandsvorschriften zu überlegen, wie das Nottraining effektiv gestaltet werden kann. Doch „wir Wasserballer brauchen unser Element“, betonen sie.

Täglich gibt es „Hausaufgaben“ via Video, um Kraft und Kondition zu erhalten. Zuständig dafür ist Fitnesstrainer Max Schneider. Er stellt Crossfit-Übungen zusammen. Zum Krafttraining werden zusätzlich Laufeinheiten eingebaut. Die Ergebnisse, wie oft ein Sportler in einer vorgegebenen Zeit die Wiederholungen geschafft hat, werden per App dokumentiert. Lars Ananias schmunzelnd: „Das kann jeder der 50 Aktiven verfolgen. Die Jungs sind also im virtuellen Wettbewerb miteinander in Kontakt. Es ist eine Art sozialer Kontrolle.“

Seine zwei Söhne Luis und Matteo trainieren mit Gleichaltrigen. So trifft sich Matteo mit Freund Benedikt Grüne. Luis trainiert mit Paul Stedler. Der 16-jährige Luis gesteht: „Ganz alleine zu trainieren, da würde es dann doch an Motivation mangeln. Aber das Wasser fehlt. Ohne Wasser ist es langweilig. Die Mannschaft fehlt uns. Was vorher so selbstverständlich war, wird jetzt erst richtig wichtig.“

Die Spieler warten noch auf eine Lieferung spezieller Zugseile. Lars Ananias: „Damit kann die Kraulbewegung mit den Armen geübt werden. Doch ist der momentane Zustand eine Katastrophe. Wir können nur hoffen, dass es Regelungen gibt, die ein Vereinstraining in einem Schwimmbad ermöglichen. Unser einziger Trost ist, dass es allen Wasserballern deutschlandweit so wie uns ergeht.“

Dass Papa Lars im Garten das Planschbecken aufgebaut hat, in dem Matteo und Benedikt sich die Bälle zuwerfen, dient nur zur Abkühlung an warmen Tagen. „Unseren Sport trifft die Krise am härtesten. Leichtathleten, Fußball oder Handball kann man auch in Kleingruppen machen. Aber wir sitzen auf dem Trockenen“, stöhnen die Jungs. Sie engagieren sich in diesen Tagen auch sozial und bieten in der Nachbarschaft an, Einkäufe zu übernehmen. Doch alle Ablenkungen oder virtuellen Kontakte ersetzen nicht die gelebte Gemeinschaft. So musste auch Trainer Jens Schwarzkopf auf persönliche Gratulanten zum 50. Geburtstag vor einigen Tagen verzichten. Stattdessen gab es eine Videokonferenz mit Jugendlichen und deren Eltern und einem virtuellen Glückwunsch.