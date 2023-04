Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Herren des SC Neustadt in der B-Gruppe der Wasserball-Bundesliga und die Junioren in der U18-Bundesliga treten am Wochenende jeweils zweimal an. Dabei spielt die Unterwäsche für SC-Trainer Davorin Golubic eine besondere Rolle.

Alle vier Spiele führen in den Westen der Republik. Dort sind die Corona-Beschränkungen noch nicht so strikt wie in Süddeutschland. Dennoch könnte sich die Situation noch kurzfristig