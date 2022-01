Mit einem klaren 32:3 (9:1, 9:0, 9:0, 5:2)-Sieg gegen Vorwärts Ludwigshafen startete die U16-Mannschaft des SC Neustadt am Montag im Stadionbad in die Wasserball-Runde der Baden-Württemberg-Liga. Beide Mannschaften aus der Pfalz spielen mangels weiterer Gegner in ihrer Region in der Liga der anderen Rheinseite. SCN-Pressesprecher Lars Ananias: „Wir waren deutlich überlegen, die geschlossene Mannschaftsleistung und die starke Centerverteidigung von Hektor Vlantoussis waren die Grundlage für den Erfolg. Das tägliche Training unter Coach George Mihalache zahlt sich aus.“ So spielten sie: Heib - Boeckmann, Köppl (1 Tor), Catauro (5), Laux (3), Guth (3), Christmann, Weißler (1), Vlantoussis (4), Matteo Ananias (10), Fest (3), Ljubic (2), Joona Vagts.