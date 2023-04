Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SC Neustadt verzichtet auf das Ausrichten der U18-Zwischenrunde um die deutsche Meisterschaft. Das Nachwuchsteam hatte sich am Samstag in einer Vorrunde in Neustadt dafür qualifiziert.

