Am Samstag um 16.30 Uhr muss der SC Neustadt in der Abstiegsrunde der Wasserball-Bundesliga alles geben. Im Nachholspiel beim SV Würzburg hilft dem SCN nur ein Sieg, um nicht in die Relegationsrunde zu müssen.

Cheftrainer Davorin Golubic ist beruflich verhindert, die Vorbereitung auf das Spiel leiten Trainer-Fuchs Peter Jacqué und Manager Michael Heinz. Heinz schwört auf Jacqué: „Er ist unser Felix Magath des Wasserballs.“ Mit seinem bildhaften Vergleich will er ausdrücken, dass der „Chief“ wie Jacqué beim SCN betitelt wird, mit seiner Erfahrung die richtigen Worte in dieser Woche gefunden hat. Heinz: „Im konditionellen Bereich liegen die meisten Defizite, da kann er natürlich keine Akzente mehr setzen. Er arbeitet jedoch an Technik, Abstimmung und Bewegung, um „Verschüttetes“ zurück zu holen. Ein Relegationsturnier mit den Meistern der zweiten Ligen möchte Heinz vermeiden. „Die Zweitligisten wollen aufsteigen, sie bereiten sich seit Wochen darauf vor.“

Schädlers Einsatz ungewiss

Das Team wartet noch auf die Entscheidung des Deutschen Schwimmverbandes, ob Xaver Schädler noch eine Spielsperre für seine Reflexbewegung nach einem harten Foul im Spiel gegen Duisburg absitzen muss. Heinz: „Der Verstoß sollte mit der Sperre am vergangenen Samstag aber abgegolten sein.“ Auch Peter Jacqué stellt fest, dass bei den Spielern die Kondition fehlt. „Immerhin gab es am vergangenen Wochenende gegen die beiden Hamburger Vereine einige Verbesserungen zu sehen“, so Jacqué. Jetzt möchte er das Überzahlspiel verbessern.

Verstärkt wird das junge Team mit den beiden Routiniers Stefan Ehrenklau und Matthias Held. Doch Jacqué betont: „Würzburg ist besonders zuhause sehr stark.“ Im Hinspiel Anfang März im Stadionbad trennten sich der SCN und Würzburg 6:6.

