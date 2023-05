Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jetzt spielt Corona auch im Wasserball mit: Für den SC Neustadt kam es zur ersten Spielabsage aufgrund von Coronainfektionen in der gegnerischen Mannschaft.

Das SCN-Erstligateam sollte am Samstag zum Spiel der zweiten Runde um den DSV-Pokal in Hamburg antreten. Doch Gegner Hamburger TB sagte am Freitagabend kurzfristig ab. Die Hanseaten haben sechs positiv getestete