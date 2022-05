Nach zwei Niederlagen in den Platzierungshinspielen zur U18-Bundesliga in Bochum rückt das Ziel „Platz neun“ für die Junioren-Wasserballer des SC Neustadt in weite Ferne.

Mit einer „Notbesetzung“ und nur elf statt der 13 erlaubten Spieler reiste der SCN an und verlor mit 6:11 (3:3, 0:1, 2:3, 1:4) gegen Hamburg sowie mit 5:13 (3:0, 1:7, 0:3, 1:3) gegen Gastgeber Bochum.

Bereits in der Vorbereitung lief es nicht optimal für den SCN. Das Stadionbad ist geschlossen, daher müssen die Spieler weite Wege auf sich nehmen, um überhaupt im Wasser trainieren zu können. Dazu kamen viele Ausfälle wegen Corona-Infektionen, Verletzungen und Trainingsrückständen. Das Fazit von Trainer Peter Jacqué: „Trotz der Spielerausfälle war es eine enttäuschende, ideenlose Vorstellung der Jungs. Sie sind ohne Kampfgeist aufgetreten.“ Er ließ so auch keine Entschuldigungen gelten, dass etwa Bochum mit drei neue ukrainischen Spielern verstärkt war, „die wirklich Wasserball spielen können“. Oder dass bei 14 Grad Außentemperatur und 23 Grad Wassertemperatur im Freibad die Auswechselspieler schlotternd auf der Bank saßen. „Denn das Problem hatten die beiden anderen Teams auch“, betont Jacqué.

So spielten sie

SCN gegen Hamburg: Meszaros – Orth, Schuler, Engin, Beck, Chaloupka, Fest (1 Tor), Welke (2), Catauro (3), Matteo Ananias, Ljubic;

SCN gegen Bochum: Meszaros – Orth (1), Chaloupka, Beck (1), Engin, Fest, Welke, Ananias (1), Catauro (1), Ljubic, Schuler. kle