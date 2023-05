Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch zwei Spiele, und die Saison für die U18-Wasserballer des SC Neustadt in der Junioren-Bundesliga ist beendet. Das Ziel, zumindest Platz neun in der zweigeteilten Liga zu belegen, scheint Neustadt nicht mehr zu erreichen.

Am vergangenen Wochenende kassierte der SCN zwei Niederlagen in Bochum gegen Bochum und Hamburg. Am Samstag folgen die Rückspiele, diesmal in Hamburg. Um 14.30 Uhr spielt der SCN gegen Bochum (Hinspiel-Niederlage