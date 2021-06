Am Wochenende ist das Neustadter Stadionbad Mittelpunkt der U-18-Meisterschaft, die der SCN ausrichtet. Am Samstag ist die Anlage deshalb geschlossen. Am Sonntag gilt dasselbe bis 13 Uhr. „Um 14 Uhr öffnen wir wieder für alle und dafür auch länger, genau gesagt bis 20 Uhr“, kündigte Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Mück an. Maximal 1000 Gäste können die Anlage im Schöntal aufgrund der Corona-Auflagen gleichzeitig nutzen. 800 Tickets können online gebucht werden, hinzu kommt noch ein Verkauf von bis zu 200 Tickets an der Tageskasse.