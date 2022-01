Neustadt. Von den Wasserballer-Mannschaften des SC Neustadt gibt es nach dem vergangenen Wochenende eine gute und eine schlechte Nachricht.

Erfreulich war der 20:6 (6:2, 3:0, 7:1, 4:3)-Sieg der Oberliga-Mannschaft des SCN am Samstag gegen den SV Saarbrücken. Die zweite Mannschaft des SC Neustadt tritt mit Spielern der Altersklasse U16 und U18 an, so waren die ältesten Akteure vom Jahrgang 2005, Flynn Laux war mit 13 Jahren der jüngste Spieler. „Sie trafen auf körperliche überlegene Saarländer, hatten sie aber mit der Raumdeckung gut im Griff. Wir waren konditionell und schwimmerisch klar überlegen“, erklärte Pressesprecher Lars Ananias. Die Tore erzielten Ege Engin (1), Moritz Giese (3), Alex Chaloupka (3), Georg Guth (2), Tin Ljubic (1), Benedikt Grüne (2), Hektor Vlantoussis (1), Matteo Ananias (4), Flynn Laux (1) und Marius Schuler (2).

Doch für die erste Mannschaft, die in der Bundesliga B-Gruppe aktuell auf dem letzten Tabellenplatz steht, gilt es für den Rest der Saison Kapitän Matthias Held zu ersetzen. Die Verletzung am Finger, die er sich am Samstag im Rundenspiel gegen Weiden zugezogen hat, entpuppte sich als „knöcherner Ausriss der Beugesehne“ und muss noch in dieser Woche operiert werden, wenn die Schwellung nachgelassen hat. Ananias: „Matthias Held fällt damit für den Rest der Saison aus.“