Für die Männer des SC Neustadt geht es in der Bundesliga-Abstiegsrunde mit zwei Partien weiter. Im Spiel in Würzburg hilft im Neustadter Tor Kai Ulrich aus. Er lebt mit seiner Familie in Würzburg und hat in der vergangenen Saison das Tor der Franken gehütet.

Die Wasserballer des SC Neustadt sind am Wochenende erneut zweimal in der Bundesliga-Abstiegsrunde im Einsatz. Nach der Begegnung am Samstag, 18 Uhr, in Weiden übernachtet das Team in Würzburg.