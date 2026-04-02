Bei der Wasserattraktion „Wickie Splash“ kam es am Donnerstagmittag zu einem Stillstand. Die Insassen mussten die Fässer verlassen. Gefahr habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.

Sie zählt zu den Klassikern unter den Wasserattraktionen im Plopsaland: die Bahn „Wickie Splash“, vielen Besuchern aus Holiday-Park-Zeiten noch besser als „Teufelsfässer“ bekannt. Wo sonst Freizeitparkgäste die Strecke hinabfahren, herrschte am Donnerstagmittag für kurze Zeit Stillstand. Wie eine Augenzeugin der Redaktion berichtet, sei eines der Boote „geflutet“ und weitere evakuiert worden. Die Anlage habe zeitweise stillgestanden.

Auf RHEINPFALZ-Anfrage gibt Pressesprecher Björn Wojtaszewski Entwarnung und weist die Darstellung eines größeren Zwischenfalls zurück. Es habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Gäste bestanden, betont der Sprecher.

Sensor löst Stopp aus

Ursache für den Stillstand der Wasserattraktion sei ein sensorbedingter Prüfstopp gewesen, der um 13.17 Uhr ausgelöst worden sei. Die Boote hätten sich daraufhin, wie in einem solchen Fall vorgesehen, vor dem Bahnhof angestaut. Das Standardprotokoll sehe in solchen Fällen vor, die Fahrgäste aus der Attraktion zu begleiten, erklärt Wojtaszewski. Dies sei um 13.30 Uhr erfolgt. „Nach einer technischen Überprüfung konnte die Bahn gegen 14 Uhr wieder in Betrieb genommen werden“, so der Sprecher.

Als Entschädigung erhielten die Insassen der Boote einen »Sorry Pass«. Foto: Winnie Mergl

In einem der angehaltenen Boote habe sich etwas Wasser im Fußbodenbereich gesammelt. Dabei sei Unterhaltungselektronik eines Gastes beschädigt worden, die „natürlich ersetzt wird“, so Wojtaszewski. Woher das Wasser genau stammte, könne er zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Nach Schilderung der Augenzeugin erhielten betroffene Insassen zudem einen „Sorry Pass“, der einen bevorzugten Zugang zu einer anderen Attraktion ermöglicht.

Hohe Sicherheitsanforderungen

Dass ein Sensor eine Attraktion vorübergehend stoppt, sei nichts Ungewöhnliches, erklärt Wojtaszewski. Grundsätzlich würden die Sensorsysteme in Freizeitparks eher sensibel als zu großzügig eingestellt. Das sei aus Sicherheitsgründen notwendig, damit Abstände eingehalten und mögliche Unregelmäßigkeiten frühzeitig erkannt würden. Schlage ein Sensor an, seien die Mitarbeiter angehalten, die vorgesehenen Abläufe einzuleiten. Dazu könne auch die Evakuierung einer Attraktion gehören. Im Fall der Bahn „Wickie Splash“ bedeute das zudem, dass keine weiteren Boote mehr besetzt werden.

Gerade bei Attraktionen, die über den Winter außer Betrieb gewesen seien, müssten sich nach der Wiederinbetriebnahme verschiedene Faktoren zunächst wieder einspielen, etwa Witterungseinflüsse und Wasserstände. Auch bei strengen Wartungsplänen lasse sich daher nicht vollständig ausschließen, dass es nach längeren Stillstandszeiten oder bei starken Temperaturschwankungen vereinzelt zu Störungen komme.