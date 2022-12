Nicht nur die Energie wird teurer. In der Verbandsgemeinde Maikammer steigen auch die Gebühren für Wasser und Abwasser. Bei einem Vier-Personen-Haushalt mit einem 400-Quadratmeter-Grundstück (140 Kubikmeter Frischwasser) macht das in der Summe gut 50 Euro aus. Die Kosten liegen dann bei 691 Euro. Der Preis pro Kubikmeter steigt beim Wasser von 1,65 auf 1,80 Euro. Die Werke werden laut Wirtschaftsplan über eine Million Euro investieren, unter anderem in die Kanalleitungen in der Raiffeisenstraße in Kirrweiler und Am Heiligenberg in Maikammer. Außerdem wird ein mobiles Notstromaggregat angeschafft.