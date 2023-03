Zunächst war der Elewedritschebrunnen an der Reihe: Weil er besonders wartungsintensiv ist, wurde er von den Stadtwerken als erster der 21 Neustadter Springbrunnen nach dem Winter auf Vordermann gebracht. Seit Dienstag sprudelt wieder das Wasser, die Touristen sind begeistert. Begehrtes Fotomotiv für ein Selfie ist allerdings auch der Königsbrunnen auf dem Marktplatz, bei dem es seit Mittwoch wieder Wasser marsch heißt. Nach und nach werden dann die weiteren 19 Spring- und 16 Laufbrunnen in der Kernstadt und den Weindörfern folgen, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage informiert hat.

Und wann füllen sich wieder die Rinnen von „Wasser in der Stadt“ in der Laustergasse? Die Anlage soll noch in dieser Woche vom Bauhof gereinigt werden. Damit würde es also rechtzeitig zum kommenden Sonntag, 2. April, klappen, wenn aller Voraussicht nach der Bär auch in der Innenstadt steppt.