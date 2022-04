Kurz bevor die Anlage „Wasser in die Stadt“ in der Laustergasse aus dem Winterschlaf erwacht, haben Mitarbeiter des Lachen-Speyerdorfer Künstlerehepaars Barbara und Gernot Rumpf am Freitagmorgen einen noch nicht ganz fertigen Bronzefisch zwischen Klemmhof und RHEINPFALZ-Redaktion probeweise auf einen der Brückensteine gestellt. Er ist Teil einer ganzen Reihe von verschieden großen Skulpturen, die entlang der Anlage die Entwicklung vom Fischei zum „Landwesen“ Elwedritsch darstellen werden. Der seit 1978 bestehende Elwedritschebrunnen mit den ausgewachsenen Fabelwesen ist quasi das „Finale“.

Doch bevor die neuen Kunstwerke final installiert werden können, müssen noch einige Fragen geklärt werden. Zum Beispiel was die Verankerung im Boden oder die Haftung bei möglichen Schäden betrifft. Darüber diskutierten die Rumpfs mit Vertretern der Stadtverwaltung und der Bürgerstiftung sowie mit Architekt Joachim Becker. Die Bürgerstiftung und der Lions Club, Ideengeber für „Wasser in die Stadt“, kommen für die Skulpturen auf.

Installation im Sommer

Das Künstlerehepaar hatte in seiner Planung eine Menge Auflagen zu beachten. So liegt etwa das Klemmhof-Parkhaus unter der Anlage. Rettungskräfte müssen zu jeder Zeit durch die Laustergasse fahren können. Und dann befinden sich unter den Randsteinen ja noch Stromleitungen für die Beleuchtung der Anlage. Bis die Skulpturen ihren endgültigen Platz finden, dauert es laut Frank Sobirey, Vorsitzender der Bürgerstiftung, voraussichtlich bis August. Wenn der letzte Teil an der Einfahrt zum Klemmhof-Parkhaus gepflastert werde, sollten auch die Kunstwerke installiert werden. Dann könnten die Kinder noch im Spätsommer an und auf den Figuren spielen.