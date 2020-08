Baustellenzäune sind zwar nützlich, aber nicht schön – deshalb haben die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) in Neustadt und Einzelhändler kurzerhand Banner an die Absperrungen gehängt. Sie sollen nicht nur unterhalten, wie die Bilder des Pfälzer Karikaturisten Steffen Boiselle. Die Geschäfte wollen mit der Werbung auch auf sich aufmerksam machen und Passanten in die Läden in Laustergasse, Badstubengasse und Hauptstraße locken. In diesem Bereich sind wegen des Projekts „Wasser in die Stadt“ aktuell Baustellen.