Seit Anfang April wird auf dem Juliusplatz gearbeitet. Das Ziel: Bis Ende August soll der zweite Bauabschnitt von „Wasser in die Stadt“ abgeschlossen sein, sofern es keine bösen Überraschungen gibt. Mittlerweile ist der Technikschacht eingebaut, wie die Tiefbauer der Stadt auf Nachfrage mitteilen. Als Nächstes wird aufgefüllt und das Pflaster verlegt. Parallel dazu starteten die Erdarbeiten für den Wasserlauf (mit Spielbereich) und das Fontänenfeld.

Etwa zehn Arbeitswochen sind für einen Teilabschnitt von „Wasser in die Stadt“ in der Gasse zwischen Marktplatz und Hauptstraße eingeplant, in der unter anderem Hosen-Schmitt liegt. In der Gasse wird das Thema aber nur symbolisch entwickelt – mit einem Band. Der Start ist aktuell für nächsten Montag, 5. Juni, geplant. Noch aber sind die Pflastersteine laut Tiefbauern in Rotterdam und müssen erst einmal den Rhein flussaufwärts fahren.