Ab kommender Woche sind die kleinen Steinchen unter den Bäumen der „Wasser in die Stadt“-Anlage in der Neustadter Innenstadt Geschichte. Denn der Feinsplitt, der immer wieder in den Wasserbecken oder auf den Gehwegen gelandet war, wird ab Montag, 7 Uhr, durch einen Belag aus einem Natursteingemisch ausgetauscht. In dem anthrazitfarbigen Belag sind nach Angaben der Stadt spezielle Bindemittel eingearbeitet. Dadurch entstehe ein „fester Bodenbelag, der sehr robust, höchst widerstandsfähig und vor allem wasserdurchlässig und umweltverträglich ist“, heißt es. In der Stadt gebe es noch keinen vergleichbaren Boden. Die Arbeiten selbst dauern zwei Tage, danach darf die Fläche erst einmal nicht betreten werden. Sie soll ab Samstag, 11. September, wieder freigegeben werden. Die Kosten der Maßnahme: zirka 22.000 Euro.