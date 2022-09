Das eine geht, das andere kommt. Während am Donnerstag das kälteempfindliche saisonale Grün von der Innenstadt ins Gewächshaus umzog, liefen entlang von „Wasser in die Stadt“ Vorbereitungsarbeiten für den Samstag. Dann werden ab 11 Uhr jene Skulpturen des Neustadter Künstlerehepaars Barabara und Gernot Rumpf öffentlich vorgestellt, die die Vorgeschichte des Elwedritschebrunnens erzählen sollen. Bürgerstiftung und Lions Club Neustadt haben die kleinen Skulpturen gestiftet. Mit ihnen soll das Gesamtbild an diesem künstlichen Wasserlauf vollendet werden. Treffpunkt ist am Samstag am Kriegerdenkmal. Im Anschluss stehen die Rumpfs, Oberbürgermeister Marc Weigel sowie Vertreter von Bürgerstiftung und Lions Club für Fragen zur Verfügung.