Mit einem Hochreiniger haben am Montagvormittag Mitarbeiter der Stadt den Bachlauf von „Wasser in die Stadt“ in der Laustergasse gereinigt. Das Wasser erweckte durch Ablagerungen den Anschein, als sei es grün verfärbt. Auf Anfrage teilt die Pressestelle mit, dass „es normal ist, dass sich bei höheren Temperaturen und stetigem Lichteinfall Algen bilden“. Ablagerungen seien zudem auch durch Sonnencremes von badenden Kindern und andere Umwelteinflüsse möglich. Wie häufig der Anfang Juni eingeweihte Bachlauf mit dem Hochdruckreiniger gesäubert werden müsse, stehe nicht noch fest. „Wir sind in der Findungsphase“, so die Pressestelle. Klar sei aber: „Die Becken werden mindestens einmal wöchentlich gereinigt. Und dies solange, bis der Grünbelag entfernt ist.“