Ganz schön laut war es am Dienstag in der Neustadter Badstubengasse. Dort waren Mitarbeiter des Guntersblumer Garten- und Landschaftsbauunternehmens Flörchinger, die bereits die Anlage „Wasser in die Stadt“ realisierten, unter anderem mit einem Presslufthammer zugange. Grund dafür war eine gerissene Steinplatte, verursacht von einem Feuerwehrfahrzeug Mitte August. Parallel zur Kante wurde der Stein abgetrennt. Die Fläche wird mit neuen Pflastersteinen versehen, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilte. Während der Arbeiten muss das Wasser abgestellt werden.