Die Anlage „Wasser in die Stadt“ im Bereich Klemmhof/ Laustergasse in Neustadt ist am Dienstagvormittag außer Betrieb genommen worden. Laut Stadtverwaltung werden zurzeit 21 Springbrunnenanlagen und 14 Laufbrunnenanlagen im Stadtgebiet und den Ortsteilen von den Stadtwerken winterfest gemacht und während der kalten Jahreszeit abgestellt – je nach Wetterlage bis März oder April. So plätschert das Wasser unter anderem auch am Elwedritschebrunnen, nur wenige Meter von der „Wasser in die Stadt“-Anlage entfernt, nicht mehr.