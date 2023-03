Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 2. Juni fiel der Startschuss, am 3. August geht das Projekt „Wasser in die Stadt“ in eine kurze Baupause: Die Baufirma hat laut Stadtverwaltung Betriebsferien. In dieser Zeit verbindet ein provisorischer Fußweg Laustergasse/Hauptstraße und Badstubengasse/Kellereistraße.

Weitergehen soll es am 17. August mit Pflasterarbeiten. Dann öffnet auch das Informationsbüro „Wasser in die Stadt“ im Klemmhof. Montags und mittwochs ist es von 10 bis