Die Neustadter Feuerwehr ist am frühen Freitagabend wegen einer Gewässerverschmutzung ausgerückt. Eine Spaziergängerin hatte der Wehr gemeldet, dass der Nassenweggraben in der Verlängerung der Dr.-Siebenpfeiffer-Straße weiß verfärbt sei. Das bestätigte der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Markus Kruppenbacher auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Wehrleute hätten eine Probe entnommen. Der pH-Wert sei neutral gewesen. „Es handelte sich vermutlich um unbedenkliche Dispersionsfarbe, das erkennt man an der Trübung“, so Kruppenbacher. Es komme häufiger vor, dass jemand einen Farbeimer zu Hause sauber mache und das verschmutzte Wasser in den Abfluss in der Garage oder im Garten kippe. „Wenn es sich um Oberflächenwasser handelt, geht das teilweise direkt in den Graben“, so der Feuerwehrmann. Die Wehrleute hätten den Graben gespült, um das Wasser zu verdünnen. Auch die Polizei und die Untere Naturschutzbehörde seien informiert worden.