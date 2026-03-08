Die Winterpause endet: Ab Montag, 9. März, werden die Wasserentnahmestellen auf allen Friedhöfen der Stadt wieder in Betrieb genommen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Um Frostschäden zu vermeiden, waren die Wasserleitungen auf den Friedhöfen in den vergangenen Monaten abgestellt. Nach Abschluss der notwendigen Kontrollen wird die Wasserversorgung nun wieder angestellt, sodass Besucher des Hauptfriedhofs sowie der Friedhöfe der Weindörfer sie wieder wie gewohnt nutzen können.