Die Wasserentnahmestellen auf allen Friedhöfen in Neustadt sind wieder in Betrieb genommen worden. Seit Montag steht Besuchern auf dem Hauptfriedhof und den Friedhöfen der Weindörfer wieder Wasser zur Verfügung. In den vergangenen Monaten waren die Leitungen im Zuge der jährlichen Winterabschaltung abgestellt worden, um Frostschäden zu vermeiden. Nach Abschluss der notwendigen Kontrollen wird die Wasserversorgung nun wieder angestellt, teilt das Sachgebiet Friedhöfe innerhalb der städtischen Abteilung Stadtbild und Grün laut Stadt mit.