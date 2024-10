Im September 2022 wurde verkündet, dass Neustadt eine „neue Ikone“ und eine „interessante städtebauliche Figur mit Anlehnung ans Hambacher Schloss“ bekommen soll. Gemeint war ein Bauprojekt in der Speyerdorfer Straße neben dem Telekom-Hochhaus. Was wurde aus diesen Plänen?

Zwei Jahre ist es nun her, dass im Neustadter Ratssaal ein ehrgeiziges Bauvorhaben neben dem Telekom-Hochhaus an der Speyerdorfer Straße vorgestellt worden ist. Von Stadtspitze und Stadtrat gab es damals Rückendeckung. Doch passiert ist auf dem Gelände seither: nichts. Baudezernent Bernhard Adams verweist auf RHEINPFALZ-Anfrage darauf, dass es ein privates Vorhaben sei, dessen Realisierung nicht in der Verantwortung der Stadt liege. Adams verweist jedoch auf die zwischenzeitlich eingetretene „Immobilienkrise, die bis heute anhält. Bauen wurde erheblich teurer. Noch schlimmer war allerdings die Verschlechterung der Kreditzinsen“. Am Ende sei das Projekt in der zunächst geplanten Form nicht mehr finanzierbar gewesen. Der Investor, die Averitas Projekt GmbH, hat sich auf RHEINPFALZ-Anfrage nicht zum aktuellen Stand und dem weiteren Ablauf geäußert. Aus dem Büro von Architekt Max Dudler (er zeichnete vor Jahren auch für den Anbau am Hambacher Schloss verantwortlich) heißt es auf Anfrage, dass das Neustadter Vorhaben „nicht begraben“ sei, weitere Informationen habe man aber nicht. Die Averitas Projekt GmbH hat das rund 10.000 Quadratmeter große Grundstücke neben dem Telekom-Hochhaus von Aldi gekauft. Averitas und Dudler hatten im September 2022 Pläne für einen Gebäudekomplex mit einer Nutzfläche von 27.000 Quadratmetern vorgestellt. Als Funktionen waren ein Hotel mit Weinlounge sowie ein Appartementbereich (Boardinghaus), ein Panoramarestaurant, 80 bis 100 Wohnungen, eine Kita und Gewerbeflächen vorgesehen.