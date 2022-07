Christoph Justinger, Chefarzt am Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift, beantwortet am Freitagnachmittag am RHEINPFALZ-Telefon Fragen zum Thema Darmgesundheit und Darmerkrankungen.

Seit Oktober 2021 ist Christoph Justinger Chefarzt des Darmzentrums am Hetzelstift. „Man muss sich mit dem Darm auseinandersetzen“, sagt er. Das klingt zunächst einmal lapidar, ist so von dem Mediziner aber gar nicht gemeint. Denn gebe es Probleme mit der Verdauung, sei das ein Anzeichen für eine Darmerkrankung. „Ein Alarmsignal ist es, wenn Blut im Stuhl ist“, verdeutlicht er. Man solle als Betroffener dann auf keinen Fall „wie eklig“ denken, sondern das von einem Arzt abklären lassen.

Ganz besonders wichtig sei dabei die Darmkrebsvorsorge. „Alle ab 50 sollten sie in Anspruch nehmen“, meint der Chefarzt. Denn Darmkrebs sei über die Spiegelung „sehr gut“ zu erkennen und könne schon in Vorstufen oder im frühen Stadium entsprechend gut behandelt werden. „Die Zahlen beim Darmkrebs sind rückläufig, das spricht für den Erfolg der Vorsorge“, sagt Justinger.

Christoph Justinger am Operationsroboter Da Vinci. Foto: Hetzelstift/Gratis

Doch es gibt noch weitere Beschwerden wie Entzündungen, die dem Darm und damit dem Betroffenen zusetzen könnten. Daher sei zum einen die Ernährung wichtig. „Große Mengen rotes Fleisch sind nicht gut. Wichtig ist eine variable Ernährung mit Rohkost und Gemüse. Das ist gut für die Darmflora und schützt somit den Darm und den ganzen Körper.“ Auch Sport beziehungsweise ganz allgemein Bewegung wie Spazierengehen hätten eine positive Wirkung.

Aus seiner Berufspraxis weiß Justinger, dass Betroffene viele Fragen rund um das Thema Darmerkrankungen und die Folgen der Behandlung hätten. Daher steht er am Freitag ab 15 Uhr gerne den RHEINPFALZ-Lesern Rede und Antwort. Außerdem bietet er am 20. Juli ab 18 Uhr im Saalbau ein Patientenforum an. Justinger, sein Chefarzt-Kollege Stefan Grüne und Darmzentrum-Koordinatorin Katharina Ruppel werden dort Vorsorge- und Therapiemöglichkeiten bei Darmerkrankungen vorstellen. Es können auch Fragen gestellt werden. Die Zuhörer werden Gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

RHEINPFALZ-Sprechstunde

Christoph Justinger ist am Freitag von 15 bis 16 Uhr am RHEINPFALZ-Telefon zum Thema Darmerkrankungen/Darmgesundheit zu erreichen. Wer Fragen hat, kann unter Telefon 06321 890334 anrufen und sein Thema direkt mit dem Arzt besprechen.