Immer wieder hat Mediziner Hubertus von Korn mit Patienten zu tun, die lange an den Folgen einer Corona-Infektion leiden. Ob und wie geholfen werden kann, sagt er unter anderem in der RHEINPFALZ-Sprechstunde.

Es sind gar nicht mal so wenige Menschen, die nach einer ausgestandenen Corona-Infektion an deren Folgen leiden. „Etwa zehn bis 15 Prozent klagen zum Beispiel über Schwäche, Luftnot oder Erschöpfung“, weiß Hubertus von Korn, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 1 am Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift. Auch der anhaltende Verlust des Geruchssinns komme immer wieder bei Patienten vor. „Leider gibt es für sie oft keine gute Versorgungsmöglichkeit“, so der Mediziner. Das liege mitunter daran, dass es bislang wenig erforschte Therapieansätze gebe. Das wiederum scheitere daran, dass es keine Laborparameter gebe, woran man Long Covid, auch Post Covid genannt, festmachen kann.

Doch ab wann spricht man eigentlich vom Long- beziehungsweise Post-Covid-Syndrom? „Ab vier Wochen bis drei Monate nach der Corona-Diagnose“, erklärt von Korn. Bedeutet also: Wem es zwei Wochen nach einer Infektion noch schlecht geht, der hat noch lange kein Long Covid. Wer sich unsicher ist, ob er daran leidet, für den sei der Hausarzt erste Anlaufstelle. „Wir erleben aber immer wieder, dass Patienten in Versorgungslücken fallen und mit Luftnot bei uns im Hetzelstift landen. Weil ihr Arzt entweder zu früh die Flinte ins Korn geworfen, die Beschwerden nicht ernst genommen hat oder nicht weiterhelfen kann.“

Corona-Impfung kann sinnvoll sein

Im Krankenhaus würden die Patienten systematisch untersucht, um die Ursache für ihre Beschwerden zu finden. Wichtig sei es, andere Ursachen wie eine schwere Herzschwäche oder Asthma auszuschließen. Allein deshalb sei es ratsam, einen Facharzt aufzusuchen. Er könne auch bei der Suche nach einer Reha helfen. „Wobei das aktuell sehr schwierig ist, da so viele Menschen an Long Covid leiden“, weiß von Korn. Dort werde mit Hilfe von Sportübungen wie Fahrradfahren oder Laufen versucht, die körperliche Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Zudem machten die Patienten dort Konzentrationsübungen und würden psychologisch betreut.

Bei bestimmten Patienten sei es sinnvoll, erneut gegen Corona zu impfen, um das Immunsystem zu stimulieren. Ob eine Corona-Infektion zu unheilbaren Folgen führt, könne man noch nicht abschließend sagen: „Dazu gibt es noch zu wenig Forschung.“

Arzt beantwortet Fragen

„Wer an einer Riechstörung leidet, kann seinen Geruchssinn trainieren – mit hoch dosierten Aromen in Tässchen, an denen er jeden Tag einige Minuten schnuppern sollte“, erklärt der Chefarzt. Einen Koffer mit diesen Aromen bringe er zur Veranschaulichung mit zu seinem Patientenforum am Mittwoch, 10. August, um 18 Uhr im Mußbacher Herrenhof (Großer Saal). Wer bei dem Vortrag nicht dabei sein kann, hat die Möglichkeit, vorab mit dem Mediziner in der RHEINPFALZ-Sprechstunde am Dienstagnachmittag Fragen und Anliegen rund um Long Covid zu klären.

Bereits seit mehreren Monaten beschäftigt sich der Arzt und Privatdozent von Korn intensiv mit dem Thema. Vor wenigen Wochen habe er dazu ein Fortbildungssymposium für seine Kollegen gehalten. „Das Thema interessiert mich persönlich sehr, weil mich auch immer wieder Anfragen von Patienten, aber auch von niedergelassenen Ärzten erreichen“, so von Korn.

Info

Hubertus von Korn ist am Dienstag, 9. August, von 16.30 bis 17.30 Uhr unter 06321/8903-34 bei der RHEINPFALZ-Sprechstunde zu erreichen.