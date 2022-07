Viele kleine Kinder lieben es, wenn sie von den Eltern oder vertrauten Personen in die Luft geworfen und wieder aufgefangen werden. Das ist aufregend und macht Spaß. Ihr Blick hält sich dabei am Gesicht gegenüber fest. Mit anderen Kindern spielten wir später „Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser? Wie kommen wir hinüber?“ Während wir hüpfend, hickelnd, krabbelnd oder sonst wie „übers Wasser“ auf die andere Seite mussten, versuchte der „Fischer“ uns zu fangen. Kinder verlassen sich auf den Menschen, der sie trägt. Sie machen sich spielerisch vertraut mit den Gefahren und Abgründen des Lebens.

Dann werden sie älter und erleben vielleicht eine böse Überraschung. Das Leben ist kein Spiel mehr. Ein Mensch lässt dich fallen. Die Tiefe wird zum dunklen Abgrund. Wir leben in einer Zeit, in der sich immer neue und tiefere Abgründe auftun. In vielen Bereichen bricht uns der Boden unter den Füßen weg. Krieg und Hunger, Klimawandel und Inflation ufern ins Bodenlose aus.

Wem vertrauen wir?

Immer mehr Menschen stellen sich die Frage: Was lässt uns leben? Wer trägt uns jetzt? Doch viele müssen erleben: „Der Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einem, wenn man hinabschaut.“ (Georg Büchner) Enttäuschungen und Verletzungen lassen uns zweifeln, dass da noch was Gutes ist. Angst vor Wiederholung einer schlimmen Erfahrung schürt Misstrauen. Lenin zieht die vielzitierte Konsequenz: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ Vielleicht ist es hin und wieder sinnvoll, den Abstieg zu wagen. Den ganzen Mut zusammenzunehmen und im Dunkel das Licht zu suchen. Im Bösen das Gute. Im Untergang die Erkenntnis. Jesus lädt seine Freunde dazu ein. „Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder…“ Sein Weg führt zurück ins Vertrauen.

Seine gute Nachricht: Die Erde trägt uns. Wir können dem Leben trauen, weil uns eine Liebeskraft auffängt, die alles übersteigt. Petrus hat es ausprobiert. Er verließ das sichere Boot und ging auf dunklem Wasser. Sein Vertrauen hat sich gelohnt.

Der Sprung ins kalte Wasser kann töten oder beleben. Wem vertrauen wir? Wir haben die Wahl. Schauen wir auf uns selbst, gehen wir unter. Lassen wir uns vom Leben führen und vernetzen uns, ist Rettung in Sicht.

Es gibt so viele belebende Beispiele und Initiativen. Ich will sie finden. Menschen aufsuchen, die den Sprung wagen. Mich den Abgründen stellen und immer wieder Vertrauen üben.

Die Autorin

Dagmar Pfeiffer, Gemeindereferentin katholische Pfarrei Heilige Theresia von Ávila, Neustadt