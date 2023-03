Die Stiftskirche ist ein Blickfang für alle, die den Neustadter Marktplatz besuchen. Daher dürften einige auch schon das rot-weiße Absperrband an der Kirche gesehen haben und sich fragen: Was ist da los?

Pfarrer Oliver Beckmann kennt die Frage schon, denn ein Absperrband unweit der Außengastronomie des Marktplatzes ist einfach ungewöhnlich. Er kann das Thema erläutern: „Eine Schieferziegel hat sich aus der Verankerung gelöst.“ Um Passanten zu schützen, wurde daher ein kleiner Bereich des südlichen Seitenschiffs am Marktplatz mit einem rotweißen Band abgesperrt. Beckmann hofft, dass das Problem bald behoben ist. Die Dachdeckerfirma sei schon informiert, jetzt muss nur noch ein Termin gefunden werden.

Und es gibt noch ein zweites kleines Problemchen, das man aber nicht sehen, sondern nur nicht hören kann. Beckmann: „Es ist um die Stiftskirche herum sehr still geworden ist. Der Grund: Der Glockenschlag zur viertel, halben, dreiviertel und vollen Stunde funktioniert gerade nicht.“ Eine Frau habe angesichts der jetzt doch frühlingshaften Temperaturen zu ihm gesagt: „Es ist, als wenn die Vögel aufhören würden zu singen.“ Das möchte die Kirche natürlich nicht. Daher ist auch in diesem Fall schon die auf Turmuhren spezialisierte Fachfirma mit der Fehlersuche beauftragt. „Ich habe die Hoffnung, dass nur eine Schraube locker ist“, so Beckmann.

Dafür hat er noch eine gute Nachricht: Denn ab Sonntag, 10.30 Uhr, wird der Gottesdienst wieder im Kirchenraum stattfinden. Seit Neujahr fanden die Gottesdienste aus Energiespargründen im Casimirianum statt.