Bei den regelmäßigen Terminen der Gemeindeschwester plus Elke Weller in der Verbandsgemeinde Lambrecht haben sich Veränderungen ergeben, wie die Kreisverwaltung mitteilt.

Bereits im Mai hat „Mein Spaziergang“ in Lambrecht einen neuen Treffpunkt. Er startet nun um 14 Uhr am Friedrich-Ebert-Platz. Nächster Termin ist der 21. Mai. Anmelden kann man sich dafür bei Elke Weller unter Telefon 06322 961-9127.

„Mein Mittagessen“ findet ab Juni in Elmstein an jedem vierten und nicht mehr an jedem zweiten Dienstag im Monat statt, so die Kreisverwaltung weiter. Der Termin im Mai bleibt aber noch wie ursprünglich angekündigt am 12. Mai. Nächster Termin ist dann der 23. Juni.

Info

Weitere Informationen zu den Gemeindeschwestern plus gibt es unter www.kreis-bad-duerkheim.de/Gemeindeschwester