Die Stadt Neustadt möchte die Landesgartenschau 2026 an die Weinstraße holen. Sie treibt das Projekt derzeit im Hintergrund voran. Die Bürger werden bereits an den Planungen beteiligt. Sie äußern dabei auch außergewöhnliche Ideen.

Ob die Stadt Neustadt als Gastgeberin der Landesgartenschau (LGS) im Jahr 2026 fungiert, steht in den Sternen. Die Entscheidung fällt erst in zwei Jahren. Damit ihre geplante Bewerbung von Erfolg gekrönt wird, muss sie weitere Interessentinnen wie Speyer und Mainz ausstechen. Und sich herausputzen. Genauer gesagt, das dafür infrage kommende Gelände im Osten der Stadt für solch ein mehrmonatiges Ereignis dementsprechend herrichten. Wie es dort derzeit aussieht, davon konnten sich Bürger in einem geführten Rundgang selbst ein Bild machen.

Zusammen mit den Projektverantwortlichen der Stadt wurde das LGS-Gelände auf einer knapp drei Kilometer langen Wanderung erkundet. Nach deren Vorstellung soll es, grob gesagt, das Gebiet zwischen der B 38, der Branchweilerhofstraße und der Martin-Luther-Straße umfassen. Wobei das LGS-Areal noch nicht exakt definiert ist, wie Projektleitern Martina Annawald erläuterte. Zuvor müssten unter anderem noch Grundstücke von Privatleuten gekauft oder gepachtet werden. Auch müssten noch Besitzer von Kleingärten mit ins Boot geholt werden. Ihre grüne Oasen liegen in dem genannten Bereich und sollen Teil der LGS werden. Ebenso das Versuchsgelände des Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) am Harthäuserweg. Wie die Flächen integriert werden sollen, muss ebenfalls geklärt werden.

Sommerrodelbahn möglich?

Start des Rundwegs war am Gelände des VfL Neustadt. Dort machten sich rund 40 Interessierte, aufgeteilt in drei Kleingruppen, auf den Weg. Für sie ging es zunächst am Speyerbach entlang in Richtung Bahndamm, bevor es über dem Rehbach und auf dem Harthäuserweg sowie am Tierheim und am Abfallwirtschaftszentrum vorbei zum Ziel ging: auf den Hügel der Altdeponie Haidmühle. Für viele Teilnehmer zweifelsohne der Höhepunkt nach einem knapp einstündigen Marsch. Dort konnten sie die Aussicht auf Neustadt und das potenzielle LGS-Areal genießen. Mancher fing bereits an zu träumen und wünschte sich von den Verantwortlichen im Zuge des LGS-Projektes eine Sommerrodelbahn.

Ob sich diese Idee in die Tat umsetzen lässt, sei erstmal dahingestellt. Für die Projektverantwortlichen ist es zunächst wichtig, Interessierte bereits frühzeitig an den Planungen teilhaben zu lassen. Ihnen unter anderem zu erklären, wieso die LGS nach Neustadt geholt werden soll und was sich die Stadt davon erhofft. Durch die Bürgerbeteiligung erhofft sie im Gegenzug Anregungen für das Ereignis, welche nachhaltig und für die Entwicklung Neustadts förderlich sein könnten. Dafür hatte sie an die Teilnehmer Karteikarten verteilt, die später an Pinnwänden befestigt werden konnten. Ein Blick darauf verriet, dass sich unter anderem einen Skulpturenweg, einen Naturlehrpfad und ein Schulgarten-Projekt gewünscht werden.

Palatia-Radweg soll verlegt werden

Zum Rundgang waren unter anderem Helmut Wendel und Manfred Kliem gekommen. „Von Neugier getrieben“, wie die beiden Mußbacher erklärten. „Es ist spannend, wie die Stadt insbesondere die brachliegenden Flächen für die Landesgartenschau umwandeln möchte.“ Es sei nur zu hoffen, dass Neustadter auch im Anschluss an die Veranstaltung von den Projekten zehren. Dafür legt sich die Stadt aber auch ins Zeug. Unabhängig davon, ob sie den Zuschlag für die LGS erhält oder nicht.

Fest steht, dass der Bereich um den Speyerbach aufgewertet werden soll. Stichwort Grünzug Böbig. Der Grünzug Wallgasse soll um einen rund 1,2 Kilometer langen Abschnitt von der Landwehrstraße bis zur Branchweilerhofstraße verlängert werden. Dass sich hinter diesem Vorhaben auf Grundlage einer EU-Verordnung die Renaturierung des Speyerbachs verbirgt, erklärte Stadtplaner Christian Blarr, einer der drei Gruppenführer. Auch die unabhängig von der LGS geplanten Verlegung des Radweges 58 kam zur Sprache. Jener ist besser bekannt als Palatia-Radweg, der auf einer Länge von 36 Kilometern den Rhein und den Pfälzerwald verbindet. Er führt vom Speyerer Dom bis nach Lambrecht. In Neustadt soll er künftig entlang des Speyerbachs verlaufen. Blarr erläuterte auch kurz, welche Grundstücke bereits erworben wurden beziehungsweise noch ins Eigentum der Stadt übergehen sollen, um die Planungen vorantreiben zu können.

Auch virtueller Rundgang im Angebot

Bereits wenige Tage vor der ersten öffentlichen Erkundungstour hatte die Stadt einen virtuellen Rundgang angeboten. Blarr hatte das LGS-Areal zuvor mit einer Drohne aufgenommen und zu einem Film zusammengeschnitten. Unterlegt wurde es mit Beiträgen von Projektleiterin Annawald. Im Anschluss konnten Bürger ihre Ideen und Wünsche äußern. Genau auf dieses Wechselspiel zwischen digitaler und analoger Bürgerbeteiligung möchte die Stadt im Laufe der kommenden Monate setzen.

Wie Silke Hauenstein vom Stadtmarketing gegenüber der RHEINPFALZ erläuterte, soll es auf diese Weise gelingen, Bürger aller Altersgruppen auf verschiedenen Kanälen zu erreichen. Je nach Vorlieben können sich Interessierte im Internet oder bei einem der nächsten Treffen zur LGS-Bewerbung zu Wort melden. Darüber hinaus können sie sich online auf der eigens für die LGS-Bewerbung eingerichtete Webseite dazu Fragen stellen und sich einbringen.

Im Netz