Vier Stunden Ortsbeirat gehen an die Substanz – das haben am Mittwochabend die Diedesfelder und speziell Ortsvorsteher Volker Lechner (FWG) gemerkt. Gar nicht so sehr in den ersten drei Stunden, als die Aufregerthemen Weinstraße und Parkplatz im Mittelpunkt standen. Aber danach wurde es haarig, weil der Adrenalinspiegel wohl absackte und kurz vor 23 Uhr die Kräfte schwanden.

Bei Lechner führte das zu einigen Kratzern im Hals. Und ständig zu husten und sich zu räuspern, kommt gerade in der Corona-Pandemie ja nicht so gut an. Auch dann nicht, wenn die Ansteckung via Videokonferenz ja gar nicht möglich ist. Aber man möchte im Moment einfach gar nichts erleben, was einen an Viren und Krankheiten erinnert. Daher hielt Lechner auch kurz inne, als er bei seinen Mitteilungen nicht mehr so gut voran kam. Er bat um Nachsicht für die schwindenden Kräfte.

Und dann kam es fast schon zu einer Sternstunde der Demokratie. Wie gesagt, die Runde war schon knapp vier Stunden zusammen. Vor allem in der Parkplatz-Frage wurde zudem mit ziemlich harten Bandagen gekämpft. Der Ortsbeirat hatte zwei Kampfabstimmungen mit knappen Ergebnissen hinter sich. Dennoch: Dem müden Ortsvorsteher fehlte das Zwischenmenschliche. Lechner bat daher nicht nur um Nachsicht fürs Husten, sondern rief seinen Beiratskollegen auch zu: „Ach, und wir können jetzt noch nicht mal eine Schorle zusammen trinken.“ CDU-Frau Sabine Baßler war sofort dabei: „Holen wir nach“. Siehe da: Der ganze Parkplatz-Zoff war aus der Welt.

So geht Politik: Man ringt hart um die Sache und geht trotzdem anständig miteinander um. Und wenn sich das mit der Schorle rumspricht, haben die Diedesfelder vielleicht auch bei echten Sitzungen 40 Zuhörer. So viele waren jetzt am PC mit dabei.